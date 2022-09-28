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اسعار صرف الدولار لهذا اليوم
اقتصاد
2022-09-28 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,785 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.400 دينار لكل 100 دولار.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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