اسعار صرف الدولار لهذا اليوم



السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.400 دينار لكل 100 دولار.