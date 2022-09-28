أسعار الذهب في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 335 ألفاً و420 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 383 ألفاً و325 ديناراً عدا أجور الصياغة.

