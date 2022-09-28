البنك الدولي يوافق على تقديم أكثر من 500 مليون دولار لتركيا

وذكر البنك في بيان، أن 338.5 مليون دولار من التمويل ستُستخدم لتطوير آليات تمويل جديدة ميسورة التكلفة لتمكين الأسر من تعديل أو إعادة بناء مساكنها لزيادة قدرتها على التصدي لمخاطر الزلازل وتغير المناخ.

وسيستخدم بنك إيلير، وهو بنك استثمار وتنمية مملوك للدولة، مبلغ 173.6 مليون دولار المتبقي لتوفير التمويل للبلديات لتشييد بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية.

وقال البنك الدولي، إن المشروع سيركز على المناطق الحضرية في أقاليم إسطنبول وإزمير وكهرمان ماراس ومانيسا وتكيرداغ.

وأضاف أن ما يقدر بمليون شخص سيستفيدون من البنية التحتية المطورة وأن 32 ألف شخص سيستفيدون من قروض لإعادة بناء أو إعادة تأهيل وحدات سكنية تهددها المخاطر.