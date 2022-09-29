أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، استقراراً في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.400 دينار لكل 100 دولار.

