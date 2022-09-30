أسعار النفط في الأسواق العالمية

لم تشهد أسعار النفط تغييرا يذكر في التعاملات المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واحتمال موافقة مجموعة أوبك + على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.





كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة. بحسب "رويترز".





وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 6 سنتات إلى 81.29 دولارا للبرميل عند الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة السابقة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة. بحسب "رويترز".