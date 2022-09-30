ارتفاع أسعار الذهب في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب، في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 337 ألفاً و760 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 386 ألف دينار عدا أجور الصياغة.