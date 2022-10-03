أسعار الذهب في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 340 ألفاً و415 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 389 ألفاً و35ديناراً عدا أجور الصياغة.

