"أوبك+" يلغي اجتماع اللجنة الفنية غدا

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولهم ان "التكتل ألغى اجتماعا للجنة الفنية كان مقررا يوم غد قبل اجتماع مهم لوزراء دول المجموعة لتحديد سياسة الإنتاج".وأضافوا ان "اللجنة الفنية المشتركة تقدم المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" والاجتماعات العامة الوزارية لـ"أوبك+" بشأن العوامل الأساسية بالسوق".وقال أحد المصادر إن "قرار إلغاء اجتماع اللجنة الفنية جاء من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل".