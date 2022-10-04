أسعار النفط تواصل الارتفاع في الاسواق العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 89.29 دولاراً للبرميل بعد أن كسب أكثر من 4% في الجلسة السابقة.وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 22 سنتاً أو 0.3% إلى 83.85 دولاراً للبرميل.وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي لها منذ أيار.وارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض.