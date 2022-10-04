Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها ارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج.. أبرز قرارات "أوبك+" في 2022

اقتصاد

2022-10-04 | 05:53
بينها ارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج.. أبرز قرارات &quot;أوبك+&quot; في 2022
918 مشاهدة

السومرية نيوز ـ اقتصاد

يبدأ تحالف "أوبك+"، الأربعاء، عاشر اجتماعاته الشهرية خلال 2022، في وقت تترقب الأسواق مخرجاته، إذ يتوقع أن يتم فيه خفض الإمدادات.

والإثنين، ذكرت مصادر لرويترز أن اجتماع اللجنة الفنية الذي كان من المقرر أن يعقد غدا الثلاثاء، ألغي، وسيتم عقد اجتماع اللجنة الوزارية فقط يوم الأربعاء، دون ذكر أسباب الإلغاء.

في التقرير التالي، القرارات التسعة التي خرج بها اجتماع تحالف أوبك+ خلال الشهور الماضية، منذ مطلع 2022 حتى سبتمبر/أيلول الماضي.

يناير
أكد تحالف "أوبك+" على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة، بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير/شباط 2022.

فبراير
أكد الاجتماع مجددا على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في لجنة المراقبة الوزارية بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر مارس/آذار 2022.
وطلب الاجتماع من الأعضاء الـ 23، بضرورة الامتثال الكامل لكميات الإنتاج المقرة وفق حصة كل بلد، وتعويض أي قصور من أي عضو خلال الفترة الماضية.

مارس
لاحظ اجتماع أوبك في مارس/آذار 2022، أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
قرر التحالف في ذلك الاجتماع زيادة إنتاج النفط من الأعضاء مجتمعين بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل 2022، لحين النظر إلى تطورات السوق واتخاذ قرار في اجتماع مايو/أيار 2022.

31 مارس
بعد اختتام الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، الذي عقد عبر الفيديو في 31 مارس، لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر مايو/ أيار 2022.

مايو
لاحظ الاجتماع أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى توازن السوق؛ وأشار كذلك إلى استمرار آثار العوامل الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالوباء المستمر.
لذلك قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك تعديل خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يونيو/حزيران 2022.

يونيو
قال الاجتماع إن إعادة الافتتاح الأخيرة من عمليات الإغلاق في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية؛ قد تدفع إلى زيادة استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية.
لذلك قرر الاجتماع على زيادة إنتاج الأعضاء مجتمعين من النفط الخام بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يوليو/تموز 2022.

30 يونيو
النظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها، وافقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم خلال أغسطس/آب القادم.

أغسطس
عُقد الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو كونفرانس في 3 أغسطس/آب 2022، لاحظ خلاله المجتمعون وجود بعض التغيرات الضاغطة على سوق النفط.
ولاحظ الاجتماع أن التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات.
وأقر الاجتماع تعديل مستوى الإنتاج بالزيادة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم لشهر سبتمبر/أيلول 2022.

سبتمبر
عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو في 5 سبتمبر 2022. وأشار الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي والحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.
كما لاحظ الاجتماع أن التقلبات العالية وزيادة عدم اليقين تتطلب التقييم المستمر لظروف السوق والاستعداد لإجراء تعديلات فورية على الإنتاج بأشكال مختلفة، إذا لزم الأمر.

وقرر الاجتماع تخفيض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا مجمعة من جانب أعضاء التحالف.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة معروف الرصافي - الحلقة ٣٠٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-04
Play
ساحة معروف الرصافي - الحلقة ٣٠٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-04
Celebrity
Play
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
Play
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
Play
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
Play
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
Play
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
عشرين
Play
عشرين
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
Play
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
رحال
Play
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
Play
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
Play
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
مع محسّد
Play
مع محسّد
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
Play
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة معروف الرصافي - الحلقة ٣٠٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-04
Play
ساحة معروف الرصافي - الحلقة ٣٠٧ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-04
Celebrity
Play
Celebrity
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
Play
المخرجة رندلى قديح - حلقة ٢٣
14:50 | 2022-10-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
Play
سفينة الإطار تجتاز عاصفة تشرين وتدخل بحر النجف - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
Play
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
Play
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
عشرين
Play
عشرين
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
Play
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
رحال
Play
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
Play
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
Play
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
مع محسّد
Play
مع محسّد
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
Play
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.