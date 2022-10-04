ارتفاع جديد بأسعار النفط قبيل اجتماع الغد

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.75% إلى 86.77 دولار للبرميل.في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.67% إلى 92.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".وواصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن "أوبك+" قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع غداً الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.