أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز – اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.700 دينار لكل 100 دولار.

