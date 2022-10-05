أوبك تخفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً

وقالت وكالة رويترز، إن "أوبك بلس وافقت على خفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً".ويعد هذا التخفيض الأكبر منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو عشرة ملايين برميل في ربيع 2020، قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء كوفيد-19.وكانت أوبك+ أخفقت في آب/أغسطس في تحقيق هدفها المحدد بأكثر من 3,5 ملايين برميل يوميًا، بسبب نقص القدرات الكافية.