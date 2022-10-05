البنك الدولي يتوقع نسبة نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط في 2022

وقال البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في 2022، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2016، قبل أن يتباطأ المعدل إلى مستوى 3.5 بالمئة العام المقبل".واضاف، إن "أسعار النفط المرتفعة عززت الإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أنها "ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم".واشار البنك الى أن "الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية، وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات".وتلقت الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9 بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.