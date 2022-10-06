أسعار الذهب تسجل أنخفاضاً في الأسواق العالمية

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لقياس مسار تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي.في نهاية الجلسة، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)- بنحو 0.6%، ما يعادل 9:70 دولارًا، ليصل إلى 1720.80 دولارًا للأوقية.بحلول الساعة 05:45 مساءً بتوقيت غرينتش (08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7%، ليصل إلى 1713.76 دولارًا للأوقية.