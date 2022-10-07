البنك المركزي يطلق قروضاً صحية مسيرة لهذه الفئات

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر شمول ذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية بقروضٍ ضمن مبادرته التنموية تمنح عِبر المصارف المجازة في العراق".وأضاف البيان، أن "القروض تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي لدعم الشرائح الهشة في المجتمع العراقي، ممن لديهم ظروف صحية تستدعي إنفاقا على الحالات العاجلة والحرجة ضمن مبادراته التنموية، إذ تم شمول مرضى السرطان والحالات المرضية المستعصية لتسهيل حصولهم على العلاج المطلوب".وحدد البنك المركزي العراقي، آلية منح قروضٍ صحيةٍ ميسرة بـ"حدود (15) مليون دينار للحالات أعلاه".وتابع البيان، "يتم دفع القروض بعد تقديم التقارير الطبية من الجهات المختصة والتي تثبت الحالة المرضية لطالبي القروض إلى المصرف"، مشيرا الى أن "تلك القروض ستخضع للضوابط الموحدة الخاصة بالمبادرة، بعمولة إدارية للبنك المركزي العراقي بواقع (5 بالألف) من مبلغ القرض تستقطع لمرة واحدة، وفائدة بنسبة (‎%‎2.9) متناقصة لصالح المصرف، وبمدد سداد لا تتجاوز (5) سنوات".