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أسعار النفط نحو أعلى مستوى في خمسة أسابيع
اقتصاد
2022-10-07 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,887 مشاهدة
سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعاً بنحو أربعة في المئة مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، واتجهت صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار "أوبك+" إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع خام برنت إلى حوالي 98.1 دولار للبرميل، بزيادة نحو 3.9 بالمئة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4.5 بالمئة إلى حوالي 92.4 دولار للبرميل.
واستمر صعود النفط على الرغم من ارتفاع الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.
ويأتي الخفض الذي قرره تكتل "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وسيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بنسبة عشرة في المئة هذا الأسبوع والخام الأميركي 15 بالمئة. وستكون تلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية للخامين منذ مارس.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.
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