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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-10-10 | 02:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,708 مشاهدة
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.150 ديناراً لكل 100 دولار.
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