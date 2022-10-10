أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.150 ديناراً لكل 100 دولار.





