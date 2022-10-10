البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سيخسر 4 تريليون دولار لهذا السبب

وأشار مالباس إلى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد العالمي وأن النمو الاقتصادي الأوروبي يعاني من تباطئ ملحوظ.وأكدت جورجيفا هذه التحذيرات مشيرة إلى أن ما يعادل ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي هذا العام والعام المقبل وأن المبلغ الإجمالي الذي يمكن خسارته حتى العام 2026 بسبب هذا التباطؤ قد يصل إلى 4 تريليون دولار.جاءت هذه التصريحات على ضوء مؤتمر عقدته الهيئات الإدارية لصندوق النقد والبنك الدوليين تم عرضه عبر البث المباشر.