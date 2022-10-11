السومرية نيوز – أقتصاد



تنشر السومرية نيوز أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لليوم الثلاثاء.



وسجلت أسعار صرف الدولار، أنخفاضاً في الأسواق المحلية.



وبلغت أسعار بيع الدولار، 147.950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.850 ديناراً لكل 100 دولار.