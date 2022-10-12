"ارتفاع طفيف".. أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – أقتصاد



سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 344 ألفاً و70 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و210 دنانير عدا أجور الصياغة.

