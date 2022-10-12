توقعات دولية تخص أسعار النفط

وأعد خبراء من بنك الاستثمار RBC Capital Markets ثلاثة سيناريوهات محتملة لمزيد من التطورات.سيناريو متفائل بالنسبة لموردي النفط يفترض أن المستثمرين سيكونون بعيداً عن المخاطرة ومشاكل الاقتصاد العالمي سيكون مبالغاً فيها وفي هذه الحالة، قد يرتفع سعر البرميل إلى 115-120 دولار.وإذا كانت مؤشرات الاقتصاد الكلي ضعيفة، ولكن العوامل الأساسية للسوق إيجابية، ستبقى أسعار النفط عند مستوى 90-95 دولار للبرميل.وبالنسبة للسيناريو السلبي، عندما يتم ملاحظة تباطؤ في النمو على خلفية التوقعات السلبية، فإن أسعار الخام ستنخفض بواقع الثلث أو حتى أكثر.وأشار الخبراء إلى أنه في ظل الظروف الحالية من المستحيل فهم أي من التوقعات سوف يتحقق. حيث أصبحت عوامل الاقتصاد الكلي مجنونة، ولا يزال الوضع بعيداً عن الاستقرار، في حين أن احتمال حدوث صدمات جديدة مرتفع.