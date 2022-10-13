ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لليوم الخميس.

وشهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، أرتفاعاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.