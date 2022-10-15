انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100 دولار.

