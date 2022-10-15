أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 338 ألفاً و 135 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 386 ألفاً و 430 ديناراً عدا أجور الصياغة.

