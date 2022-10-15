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حديث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 ترليون دينار

اقتصاد

2022-10-15 | 09:15
حديث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 ترليون دينار
3,264 مشاهدة

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم السبت، قبول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب اعفاءه من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة، فيما تحدث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 ترليون دينار.

وقال عبد الجبار في تغريدة عبر تويتر، "وافق رئيس مجلس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

وأضاف، أن "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً".

وأتم: "لم نخضع لأي ضغط ومساومة تمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".
 
وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على إنهاء تكليف احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.

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