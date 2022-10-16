أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضا في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.550 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.450 ديناراً لكل 100 دولار.