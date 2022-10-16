أمريكا تحدد أسباب تضخم الاقتصاد العالمي.. ما علاقة الدولار؟

ونقلت عن تصريح لبايدن قوله: "لا يثير ارتفاع سعر الدولار أي قلق لدي".وأضاف الرئيس الأمريكي: "تنحصر القضية في نقص النمو الاقتصادي والسياسة المعقولة في الدول الأخرى، لا في الولايات المتحدة".وأشار إلى قضية "التضخم العالمي" التي تزداد سوءا في دول أخرى أكثر مما عليه في الولايات المتحدة.وأكد بايدن: "اقتصادنا قوي للغاية".وأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له، بأن الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي في العام الجاري وصعوده إلى مستوى قياسي منذ عام 2000 أدى إلى عواقب اقتصادية كبيرة في جميع بلدان العالم تقريبا.