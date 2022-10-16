العراق الأول عربيا والثاني عالميا ضمن الأسرع نموا في العالم

وكانت العراق أسرع الدول العربية نمواً، إذ تسارع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3%، وفي المرتبة الثانية عالمياً خلال 2022، تلتها الكويت والسعودية في المركزين الرابع والخامس عالمياً، بمعدل نمو 8.7%، و7.6%، للعام الجاري.وفي المرتبة العاشرة، حلت مصر مع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.6%، لتسيطر الدول العربية على 4 مراكز من أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.وجاء في صدارة أسرع اقتصادات العالم نمواً، غويانا، والتي تسارع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 57.6% خلال 2022.