أسعار النفط تعاود الأرتفاع في الأسواق الآسيوية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.9% إلى 92.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4% الأسبوع الماضي.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.34 دولار للبرميل، مرتفعا 73 سنتا أو 0.9% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".وقالت المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس)، تينا تينغ، إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.وأضافت تينغ، أن "التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأميركي تراجعت اليوم، مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط".ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع.وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق، فإن سياسة شي، الصارمة بشأن "كوفيد-19" جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من نصف قرن.وأبدت دول من تجمع أوبك+ يوم الأحد دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر.وتعهد "أوبك+" في الخامس من أكتوبر الجاري، بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ السعودية على ثبات حجم الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر.