أسعار صرف الدولار في أسواق العراق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.650 ديناراً لكل 100 دولار.



