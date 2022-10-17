ارتفاع طفيف.. أسعار المعدن الاصفر في العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 338 ألفاً و600 دينار، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 386 ألفاً و 965 ديناراً عدا أجور الصياغة.

