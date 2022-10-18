الإمارات والكويت يبديان موقفهما من قرار "أوبك+"

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تصريحات نقلتها "رويترز"، إن "أوبك+" اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج واتخذت القرار بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة".وأضاف، أن "قرار "أوبك+"، قرار صحيح استنادًا إلى تحليلنا للسوق".وشدد على أن "الجميع يثق تمام الثقة في المصداقية الفنية لأوبك+"، ودائمًا ما نجتمع ونبحث الحقائق"، مؤكدًا أن "أي قرار دائمًا ما يتخذ بالإجماع، وآخر قرار اتخذ على هذا النحو".من جانبها، أيدت الكويت، قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، مبينة أن القرار "جاء بالإجماع ومبنيًا على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، عبرت وزارة الخارجية، عن "تضامن الكويت الكامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ مؤخرًا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي".ووفقًا للبيان الرسمي، أشادت دولة الكويت بـ"الدور الرائد الذي تقوم به السعودية وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار للاقتصاد العالمي".وشددت الكويت على أن "القرار المتخذ جاء بإجماع الدول الأعضاء في أوبك+، وفقًا للأعراف السائدة في المنظومة الدولية".