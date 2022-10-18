تعليق عراقي جديد يخص قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط

وقالت الوزارة في بيان، "تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".وأضافت الوزارة أنَّ "المسار الذي تمَّ الإرتكان إليه داخل المنظمة، يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تُقارَب على أسس فنيّة، وفي سياقها الاقتصاديّ وباتفاق جماعيّ بين دول اوبك+".ولفتت الوزارة الى أن "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة"، داعية إلى "ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضيّة عبر السُبُل الطبيعيّة وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمّية الشراكة الدوليّة في جُهُود تكريس الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم".