أسعار النفط ترتفع لأكثر من 90 دولاراً في التعاملات الاسيوية

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 90.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.95 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.13 دولار أو 1.4٪.ولامس برنت وغرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته في أسبوعين وهبطوا 1.7٪ و 3.1٪ على التوالي في الجلسة السابقة على خلفية تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحرير المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني على الوقود.وتوجت مكاسب أسعار النفط بمخاوف من ضعف الطلب على الوقود من الصين مع استمرارها في سياستها الصارمة الخالية من COVID.وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الاول ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.