تقرير أمريكي: الاقتصاد العالمي يتجه إلى الهاوية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
31
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
31
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الزوراء يهزم زاخو في ممتاز الكرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435566-638017796230592145.png
تقرير أمريكي: الاقتصاد العالمي يتجه إلى الهاوية
اقتصاد
2022-10-19 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
414 مشاهدة
كشف تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأميركية إلى أن "الاقتصاد العالمي يتجه إلى الهاوية" بسبب جملة الأزمات التي يمر بها العالم وتعاني منها البنوك المركزية والحكومات في كل مكان.
وقال التقرير، إن "اللافت في جملة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً هو أنه "لأول مرة في الذاكرة الحديثة، فإن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من إدارة العملية".
وأضاف: "ترتفع معدلات التضخم، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا، والحكومة التي تتخبط في بريطانيا، ليست سوى "عدد قليل من مكونات مكعب كوارث تواجهها البنوك المركزية والحكومات وهي تحاول تجنب فترات الركود المؤلمة".
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أحاط "شعور بالرهبة" باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي في واشنطن، ذكرت كيت ديفيدسون وفيكتوريا غيدا، وهما محررتا شؤون الاقتصاد في المجلة، أن الولايات المتحدة تكافح من أجل إعداد استجابة منسقة، لكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى، تركز إلى حد كبير على محاولة احتواء الأزمات المحلية".
ويقول التقرير إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحتل موقع الصدارة في عاصفة الأزمات التي يمر بها العالم حالياً، حيث إنه يرفع أسعار الفائدة ويغذي مخاطر الركود في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مما يضع ضغوطاً على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم".
وقال مارك سوبيل، رئيس منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية: "في نهاية المطاف، تسير الكثير من السياسات الوطنية في مسارها الخاص".
وأضاف: "سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بما سيفعله بالعادة، وسيفعل الأوروبيون ما سيفعلونه دوماً".
وتشير "بوليتيكو" الى أن "القادة الماليون العالميون انقسموا حول مجموعة من القضايا وتأخروا ثلاثة أيام في إصدار بيان مجموعة العشرين بناءً على اجتماعات هذا الأسبوع، ومن بين الخلافات عقوبات روسيا وإنتاج النفط العالمي والعملات العالمية".
ويشار الى أن نسب التضخم سجلت مستويات قياسية في أغلب دول العالم خلال الفترة الماضية، بما فيها الولايات المتحدة، وهو ما دفع السلطات النقدية في واشنطن الى رفع أسعار الفائدة لتصل الى مستويات قياسية، وهو ما أدى الى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثر على العملات الأخرى وفاقم من مشكلة التضخم في دول العالم الأخرى.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
محليات
30.68%
06:55 | 2022-10-18
التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
06:55 | 2022-10-18
أمطار وانخفاض الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
أخبار الطقس
28.08%
04:27 | 2022-10-18
أمطار وانخفاض الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
04:27 | 2022-10-18
التربية تشكل لجنة تحقيقية بعد زيارة "مطرب شعبي" لإحدى مدارس البنات
محليات
20.95%
07:06 | 2022-10-18
التربية تشكل لجنة تحقيقية بعد زيارة "مطرب شعبي" لإحدى مدارس البنات
07:06 | 2022-10-18
الكشف عن تفاصيل جديدة تخص "المبالغ المسروقة" من الضرائب
خاص السومرية
20.29%
14:35 | 2022-10-18
الكشف عن تفاصيل جديدة تخص "المبالغ المسروقة" من الضرائب
14:35 | 2022-10-18
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
الأكثر مشاهدة
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
بالمختزل
محنة الدولة الأصعب.. جدران الفساد وأكوام الفقر ونيران الثورة - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-17
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.