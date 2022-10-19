مخزونات الخام الأميركية تتراجع خلال الاسبوع الماضي

وتراجعت مخزونات الخام بواقع 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، إلى 437.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 1.4 مليون برميل.وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما قد ارتفعت 583 ألف برميل في الأسبوع الماضي.وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 114 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 209.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 1.1 مليون برميل.وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 124 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 2.2 مليون برميل.وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.42 مليون برميل يوميا.