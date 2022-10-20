أسعار النفط تسجل تراجعاً طفيفاً في الأسواق الآسيوية

وبحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 28 سنتا أو 0.3% إلى 92.13 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الخميس، 34 سنتا أو 0.4% إلى 85.89 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".وفي تصريحات، أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يعتزم بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار. وسيكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط أعلن بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير.وكشف بايدن، عن أن بلاده ستزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط، حيث تحتاج إلى زيادة إنتاجها دون تأخير.وقال: "وضعنا خطة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد السحب منه، سنشتري النفط من الخارج لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي".ونفى بايدن أن يكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لأسباب انتخابية، قائلا: "وجهت المسؤولين في أميركا للعمل على تخفيض أسعار الوقود".يشار إلى أن حظرا وشيكا في الاتحاد الأوروبي على منتجات الخام والنفط الروسية وخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، دعم الأسعار.