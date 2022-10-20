أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، استقراراً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.900 دينار لكل 100 دولار.

