استقالات وزراء بريطانيا تهدد الرئيسة.. "ليز" بين أنتقادات داخلية وفشل أقتصادي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إطلاق وجبة سلف جديدة للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

استقالات وزراء بريطانيا تهدد الرئيسة.. "ليز" بين أنتقادات داخلية وفشل أقتصادي

اقتصاد

2022-10-20 | 03:33
استقالات وزراء بريطانيا تهدد الرئيسة.. &quot;ليز&quot; بين أنتقادات داخلية وفشل أقتصادي
969 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

جاءت استقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، لتزيد من الأزمات التي تُحاصر حكومة ليز تراس التي تراجعت شعبيتها، وسط محاولات داخل حزب المحافظين للإطاحة بها، بعد أزمة البرنامج الاقتصادي الذي نال انتقادات داخلية ودولية وعزز فرص المعارضة.

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي عزتها إلى أسباب شخصية ومخالفة فنية للقواعد، تضمنت أيضا "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين خلال الانتخابات الأخيرة.

الاستقالة تأتي بعد 5 أيام من إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ، عقب أزمة الموازنة المصغرة وقرارات خفض الضرائب، ونحو أسبوعين من إقالة وزير السياسة التجارية كونور بيرنز، إثر ادعاءات بارتكابه "سلوكا جسيما غير لائق".

تتولى تراس رئاسة الحكومة منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.

سيل من الانتقادات
دافعت تراس، عن نفسها داخل البرلمان وسط سيل من الانتقادات، بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، بينما أكدت أنها "محاربة وليست الشخص الذي ينسحب".

تراس، التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد 6 أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.

تعود الأزمة إلى تقديم "الموازنة المصغرة" في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي، كوارتينغ، والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالية.

تشبث بالسلطة
في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، اضطرت رئيسة الوزراء لتعيين وزير مالية جديد هو جيريمي هانت، لإصلاح برنامجها الاقتصادي وطمأنة الأسواق حيال خطة موازنة الحكومة.

أعلن هانت العودة عن كل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء، وحذر من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام، مثيرا شبح عودة التقشف كما حصل بعد الأزمة المالية في 2008.

وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.

حزب المحافظين حائر بشأن البديل
المحلل السياسي، جورج آدموند، قال إنه رغم استمرار تراس في السلطة فإنها لا تملك النفوذ الذي يجب أن يكون فيمَن يكون رئيسا لوزراء بريطانيا بعد الاعتذار والتراجع المهين في القرارات التي كانت جزءا من برنامجها الانتخابي، خاصة خفض الضرائب، وهو ما يعني فشلا لخطتها الاقتصادية أمام البريطانيين.

وأضاف آدموند، أن تراس في محاولة للتشبث بالسلطة ضحت بحليفها وزير المالية لإنقاذ ماء الوجه، ورغم الإطاحة فهي ليست في مأمن، فلا أي أمر يشغل اهتمامات البريطانيين في هذه الأيام غير الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى خلال 4 عقود ماضية.

وأوضح أنه نظريا وبموجب قواعد الحزب، فإنها في مأمن من أي خطوة رسمية للعزل لمدة عام، إلا أنه يمكن استثناء تغيير القواعد إذا كانت رغبة نسبة من مشرعي المحافظين أو الضغط عليها للاستقالة، لكن حال تم التوافق على بديل قوي، فالحزب يخشى الانهيار في ظل الانتكاسات المتلاحقة لرؤساء الحكومات.

وأوضح أن حزب المحافظين في ورطة، فالإطاحة الفورية بتراس تعني انتحارا وكارثة للمحافظين، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته لصالح حزب العمال المعارض، وفي ذات الوقت هناك مخاوف من استمرارها، ما يزيد تأزم أوضاع الحزب قبيل الانتخابات المقبلة والتي تتصاعد فيها فرص حزب العمال.

ولفت إلى أن هناك دعما من قبل السير غراهام برادي، رئيس لجنة حزب المحافظين، التي تنظم انتخابات القيادة، حيث يدعم إعطاء فرصة لتراس بالمشاركة مع وزير المالية الجديد جيرمي هانت، لوضع استراتيجية اقتصادية في ظل تأييد بنك إنجلترا لمقترحات هانت على عكس الانتقادات التي طالت كوارتنغ وتراس من قبل.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
Play
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
Morning Live
Play
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Play
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
Play
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
Play
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
Play
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Play
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Play
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
Play
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
Play
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
Play
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-15
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
Play
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
لقطات
Play
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
Play
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
Morning Live
Play
Morning Live
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
Play
هل ملابس البنت هو سبب رئيسي للتحرش - الحلقة ١٤٧ | 2022
05:00 | 2022-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
Play
مظاهرة الملغاة عقودهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية - الحلقة ٣١٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
Play
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
Play
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Play
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Play
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
Play
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
رحال
Play
رحال
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
Play
عاصمة العراق الزراعية، محافظة الديوانية - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-15
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.