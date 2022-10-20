قفزة جديدة بأسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 14٪، لتصل إلى 1302.5 دولار لكل ألف متر مكعب.



وكانت أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في الـ 17 من أكتوبر إلى أقل من 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذلك لأول مرة منذ 20 يونيو، لتصل إلى 1288 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 9.5٪