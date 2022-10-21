أسعار النفط.. برنت دون الـ 93 دولاراً وغرب تكساس يهوي مجددًا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليجري تداولها مقابل 92.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، أربعة سنتات إلى 84.47 دولار للبرميل.ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.7%، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.3% بعد تمديد عقود شهر أقرب استحقاق.