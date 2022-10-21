أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.



وشهدت أسعار الصرف استقراراً في البورصة العراقية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.900 دينار لكل 100 دولار.

