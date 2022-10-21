أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 334 ألفاً و325 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 382 ألفاً و80 ديناراً عدا أجور الصياغة.