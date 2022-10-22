أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 340 ألفاً و725 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 389 ألفاً و390 ديناراً عدا أجور الصياغة.