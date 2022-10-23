أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.700 دينار لكل 100 دولار.