رئيس ديوان الرقابة المالية يمثل العراق في اجتماع "الاربوساي"

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس ديوان الرقابه الماليه الاتحادي يمثل العراق في إجتماع الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة ( الاربوساي ) المقامة في المملكة العربية السعودية / جدة".ويذكر ان "الاجتماعات ستشهد، حضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة، وعدد من الضيوف والمراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة الدولية النظيرة".ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة أنشطة المنظمة والإجراءات التي اتخذها المجلس لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة بدورتها السابقة، والتقارير المالية للمنظمة، وتقرير لجنة المخطط الإستراتيجي عن إنجازاتها للفترة "٢٠١٨-٢٠٢٢م"، واعتماد المخطط الإستراتيجي للفترة "٢٠٢٣-٢٠٢٨م"، وبرنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي لها.كما ستشهد الاجتماعات، الإعلان عن الجهاز الذي سيترأس المنظمة ونائبه الأول، وتحديد مكان انعقاد الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة وتعيين النائب الثاني، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة، وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية لها.