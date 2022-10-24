أسعار النفط تسجل أرتفاعاً قبل تطبيق العقوبات على روسيا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل.كان برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.ومن المتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير/شباط.