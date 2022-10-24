أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضا في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 337 ألفاً و430 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 385 ألفاً و625 ديناراً عدا أجور الصياغة.

