انخفاض بنسبة 8%.. تراجع أسعار الغاز في أوروبا

وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر TTF افتتحت عند 1099.4 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 1059.7 دولارا (-7.9%)، حيث تجاوزت الأسعار هذه القيمة قليلاً.وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.